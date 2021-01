Foi durante uma conversa com Joana Diniz, Pedro Soá e Gonçalo Quinaz que Rui Pedro acabou por confessar que terá revelado à produção de 'Big Brother - Duplo Impacto' a sua vontade de abandonar o jogo.

O empresário acusa a produção de manipular aquilo a que chama de um "jogo viciado" e atira: "É sempre arroz. Fui dizer ao 'Big Brother', se não aceitam quero sair no domingo… Isto é sempre arroz e sem conteúdo".

"Eles têm de mudar, senão isto é tendencioso. Eles também têm de perceber que as pessoas vêm as coisas, senão somos marionetes", continua, explicando aos colegas que não se identifica "com a forma como estão a coordenar o jogo".

"Quero-me ir embora e não como gelados com a testa", completa, deixando clara a sua vontade em abandonar o jogo.

Recorde-se que, aquando da sua participação em 'Big Brother - A Revolução', Rui Pedro desistiu do programa depois de ter sido sancionado por comportamentos agressivos para com a colega Joana.

Leia Também: Anuska acusa Joana Diniz de a provocar: "Pensei, ela não gosta de mim"