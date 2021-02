Pedro Ribeiro tem vindo a ser muito 'mimado' ao longo desta quarta-feira, 17 fevereiro, dia em que completa 50 anos.

E entre as muitas mensagens que foram deixadas nas redes sociais, destacam-se as palavras de Rui Maria Pêgo, onde tece rasgados elogios ao diretor da Rádio Comercial.

"Lembro-me de ter uns quinze anos e de levá-lo ao carro depois de um almoço temperado com sangria - que não me deram -, e um sol abrasador. Tenho a imagem do olhar dele, em laser, a ver-me as entranhas, com uns olhos que não percebo para que é que precisam de óculos, porque o Pedro vê longe e vê muito! Soube naquele dia que o Pedro seria determinante na minha vida. Foi há 17 anos", começou por recordar.

"Já trabalhei com muitas pessoas e já tive vários directores, mas não conheço muita gente com a fé que o Pedro tem no potencial que os outros ainda não demostraram. Isso não é comum. Muito menos dentro da máquina mastigadora dos média tão habituada a engolir ingenuidades", destacou.

"O Pedro não é apenas o arquitecto do sucesso da rádio mais ouvida do país ; não é só um dos maiores talentos que já surfaram os microfones portugueses; nem sequer é só o rei das dad jokes no FM; é também alguém que vê, e que só quer OUVIR a próxima ideia mirabolante que tiveres, sobretudo, se der MUITO trabalho. Acho que quem esteja do outro lado do rádio não consegue intuir a dificuldade de haver um líder que decida que vai ter um programa diário de conversa numa rádio de música - é virtualmente impossível. E o Pedro deu-nos isso e é o maior fã do 'Era o Que Faltava'. O programa onde sou mais feliz até hoje. Obrigado", acrescentou, referindo-se ao programa que tem na Rádio Comercial, de segunda a sexta, às 20h, e que divide com Ana Martins.

"Parabéns, Pedro. Pelos 50, pelo mão segura no volante da nossa rádio e por todo o futuro que ainda vamos construir juntos. Um abraço", completou.

