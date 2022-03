Rui Maria Pêgo continua a estudar em Inglaterra e decidiu partilhar novidades sobre esta fase.

Na sua página de Instagram, o apresentador, locutor e ator contou que "daqui a três meses vai estrear a peça final do mestrado do Bristol Old Vic Theatre School".

"'Henrique VI' de William Shakespeare, no lendário Bristol Old Vic. O meu lado nerd suspira, o meu lado ansioso agarra-se às paredes e abotoa o maxilar", confessou.

"Têm sido semanas muito felizes a dois mil quilómetros de casa, fechados numa bolha onde a guerra é um acontecimento longínquo, perdidos entre espadas a fingir e bailados executados com afinco. Quem diria. Há segundos em que tenho saudades de conversar com um microfone à frente. Outros em que salivo por um bitoque. Muitas vezes, de manhã, e à noite quando não estou desmaiado na entrada de casa, surge a certeza de que vou sempre ser mais inteiro quanto mais for o responsável por inventar os meus dias", acrescentou.

"Não sei quando volto à rádio, mas por agora e sabe Cher por quanto tempo, que alegria ser Macbeth, Dr. Yevgeny Dorn na Gaivota, M em Lungs, um bastante Brutus, flutuar como Ricardo II, ou ferver como o Pryor em Angels in America. Fora alguns corvos, raposas, texugos e panteras", continuou.

Palavras que chegam junto de uma fotografia captada durante os ensaios da última temporada da 'Avenida Q'". "E veio ao de cima isto tudo".

"É preciso privilégio até para consumar novas ideias do que podemos ser, sim, mas duvido que haja alguma coisa melhor do que descobrirmos com frequência que podemos rebentar com o que achamos que somos. Ou com o que decidiram que seríamos. Quando estrearmos, aviso. Para já esta notícia: está muito sol hoje na Grã-Bretanha, toda a gente anda de calções como se fosse agosto em Melides e ninguém à minha volta fala sobre os pólos que derretem mais a cada hora que passa", concluiu.

