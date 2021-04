O grupo de ex-concorrentes de reality shows que viajou esta quinta-feira para a Madeira continua a partilhar com os fãs os momentos que, já na ilha, viveu em confraternização com a família de Cristiano Ronaldo.

Depois de se terem encontrado com Elma Aveiro, foi a vez de reverem a matriarca do clã: Dolores Aveiro.

A mãe de CR7 realçou a visita dos amigos nas suas redes sociais, acabando mais parte por receber uma homenagem e agradecimento por parte de Rui Figueiredo.

"É graças a esta guerreira que o melhor do mundo é o orgulho da nação. Educação, valores e humildade caracterizam esta mulher incrível. Obrigado, 'tia' Dolores e Elma por me receberem sempre tão bem. Estão no meu coração", declarou o antigo concorrente de 'Big Brother - A Revolução' na legenda de uma nova foto onde posa ao lado da mãe de CR7.

