Depois de ter sido mãe pela primeira vez em setembro do ano passado, Elisabete Moutinho e o companheiro Pedro Pinto preparam-se para ser novamente pais.

O casal esteve no 'Dois às 10', da TVI, esta quinta-feira, dia 18 de julho, com a filha mais velha, Valentina, e falaram da novidade.

"Não planeamos, decidimos que quando for, será. Foi um bocadinho mais cedo do que estava previsto", partilhou a ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos'.

"Só estava com amamentação exclusiva e dizem que as probabilidades são muito baixas, mas aconteceu", acrescentou.

"Os meus sintomas foram exatamente os mesmos que os da Valentina", contou após ser questionada sobre como é que descobriu que estava grávida pela segunda vez. "Os desejos... de tremoços. Só como tremoços quando estou grávida. Muito queijo. Eu adoro queijo, mas depois de ter a Valentina não comia com regularidade. Mas tenho de comer todos os dias quando estou grávida", acrescentou.

"Pelas nossas contas, foi em Miami [que Elisabete ficou grávida]", confidenciou ainda Pedro Pinto.

O casal revelou ainda que não sabe o sexo do bebé e também não tem nomes pensados.

Veja aqui o momento em que a família esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

