No diário do 'Big Brother' desta sexta-feira, dia 8, Rui Alves protagonizou a um momento bastante emotivo ao falar de um dos temas mais sensíveis da sua vida: o facto de ser adotado e de nunca ter privado com a mãe biológica.

Numa videochamada de grupo e confrontado com a hipótese de se poder encontrar com a progenitora, o pastor afirmou que não espera por esse momento e deixou claro que não pretende criar laços com a mãe.

"Se visse a minha mãe... Virava-me e vinha embora. Dizia-lhe que agora estou bem", afirmou, concluindo a conversa com uma dura crítica. "Ela sabe onde eu moro, ela é que nunca me veio visitar".

