Rúben Vieira, marido de Rita Ferro Rodrigues, esteve no programa 'Goucha', da TVI, momento que o levou a recordar a partida do pai.

“Claro que sou menino do papá, continuo a ser", disse em conversa com Manuel Luís Goucha, recordando carinhosamente o progenitor.

"Este pai é pai, é maravilhoso, nunca foi um pai que se desse muito à brincadeira, mas se eu fosse brincar com ele, ele estava pronto, fazia tudo aquilo que eu queria. Quando era para me dizer que não, também me dizia, e com os olhos muito abertos", lembrou, falando depois da batalha do progenitor contra o cancro.

"Acho que o meu pai não guardou um segredo. Acho que foi por orgulho. O meu pai era ex-combatente e já tinha passado por uma fase daquelas. Ele achou que aquilo não ia deitá-lo abaixo", explicou, referindo ainda que o pai "acreditava que poderia vencer o cancro" e por isso é que não contou inicialmente à família sobre a doença.

Ben, como é carinhosamente conhecido, na altura deixou de trabalhar durante cerca de dois meses para estar perto do pai. "E fazia exatamente o mesmo. Quando comecei a dar os primeiros passos era o meu pai e a minha mãe que lá estavam", realçou.

Ainda a recordar a partida do pai, desabafou: "Nós, nessa altura, tornamo-nos egoístas. Estamos conscientes de que pode acontecer, mas nunca queremos que aquilo aconteça. E quando acontece sim, vamos abaixo".

