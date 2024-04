Rúben Vieira envolveu-se com uma colega do 'Somos Portugal' e tudo indica que a proximidade entre ambos começou a desenvolver-se quando o assistente da TVI ainda estava com Rita Ferro Rodrigues.

O Fama ao Minuto confirmou junto de fonte do canal que Ben, como é conhecido em televisão, se envolveu com Soraia Vintena, produtora do programa das tardes de domingo da TVI.

A mesma fonte acrescenta ainda que os dois nunca esconderam as brincadeiras e a cumplicidade, mesmo quando acompanhados de outros colegas de trabalho.

O Fama ao Minuto sabe ainda que nos corredores da TVI se comenta a possibilidade de Ben e Soraia já se terem separado e de o assistente já ter procurado o perdão de Rita Ferro Rodrigues, que ainda hoje foi entrevistada por Cristina Ferreira no 'Dois às 10'.

