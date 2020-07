Foram todas as qualidades profissionais do marido que Rita Ferro Rodrigues fez questão de destacar na sua página de Instagram. No dia em que Cristina Ferreira deu a entender que Rúben Vieira iria continuar a trabalhar consigo, agora na TVI, Rita decidiu escrever um texto ao companheiro, a quem teceu rasgados elogios.

"Eis um profissional de excelência com mais de 20 anos de televisão. Alguém que se pauta pela integridade na forma como se relaciona e sempre se relacionou com todas as equipas com que trabalha. Com todas as pessoas. Alguém que para além disso, toca o coração dos outros por ser bom, divertido, simples e solidário... esteja mais exposto ou nos bastidores, está sempre feliz", começou por dizer.

"Esta pessoa merece todas as coisas boas que lhe possam acontecer, todos os desafios, toda a valorização profissional de quem o vê com limpidez. Calha que esta pessoa é a minha pessoa - que sempre me deu a mão em todos os saltos de felicidade que dei - e alguns fui de olhos fechados, sabendo que apenas a mão dele estaria lá, para me amparar a eventual queda. Somos uma equipa de amor e igualdade", destacou de seguida, mostrando-se feliz pelas conquistas do marido.

"Fico feliz e comovida por o ver crescer profissionalmente, sempre leal e fiel aos seus princípios, traçando o seu caminho com mérito absoluto e total correção. E dito isto... é circular malta", rematou.

Leia Também: Cristina Ferreira vai separar-se de "Ben"? A 'reação' da apresentadora