Ruben Rua revelou esta quarta-feira, dia 28, aos seguidores da sua conta de Instagram que nos próximos 10 dias irá ficar em casa em isolamento. "Ontem há noite fui informado que estive em contacto direto com uma pessoa da nossa equipa que testou positivo à Covid", notou.

Em vídeo, o apresentador informa que irá fazer o teste para a semana, de forma a saber se também ficou infetado.

"A verdade é que as coisas hoje são mesmo assim, podem mudar muito rapidamente. O importante é que todos consigamos cumprir com as normas da própria DGS", notou.

Recorde-se que Cristina Ferreira também está em isolamento, depois de ter contactado com Bárbara Bandeira.

