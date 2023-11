Na última semana, Fernanda Serrano lançou o seu novo livro, 'Não Há Vidas Perfeitas', e o Fama ao Minuto esteve na apresentação.

O evento reuniu diversas caras conhecidas do público, entre as quais Ruben Rua, que nos falou um pouco sobre a sua relação com Maria Cerqueira Gomes, numa altura em que o programa que os dois apresentam aos sábados à tarde na TVI, 'Em Família', se prepara para comemorar três anos.

Questionado sobre as maiores facilidades em trabalhar com a apresentadora, de quem também é amigo, Ruben não tem dúvidas.

"A Maria é alguém que não cria obstáculos, que confia em mim, me dá muito espaço e que me deixa assumir algumas decisões. É naturalmente tranquila, flexível e nada problemática", afirmou o apresentador, deixando elogios à colega.

Já sobre os maiores desafios de trabalharem lado a lado, o apresentador refere que a grande cumplicidade que têm ocasionalmente pode trazer-lhes situações mais difíceis de ultrapassar.

"Como nós nos conhecemos muitíssimo bem e temos a sorte de sermos amigos fora do 'Em Família' e temos muita cumplicidade televisiva, se as coisas por acaso descambarem em direto - quando há um momento de muito riso, por exemplo - é difícil que alguém consiga pôr um travão na situação", revelou-nos, salientando que não é fácil encontrar dificuldades em trabalhar com a colega.

