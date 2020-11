Depois de seis dias em isolamento, após o contacto com uma pessoa infetada com covid-19, Ruben Rua pôde respirar de alívio. O teste ao novo coronavírus deu negativo, conforme o próprio comunicou na tarde desta terça-feira, dia 3, numa publicação no Instagram.

"NEGATIVO. Acabei de receber o resultado do meu teste de diagnóstico. Ainda assim, irei continuar em casa seguindo as normas estabelecidas pela DGS. Fiquem em segurança", escreveu.

Assim sendo, o apresentador continuará a cumprir quarentena, pelo que se pensa que o programa 'VivaVida' do próximo sábado será uma vez mais apresentado a solo por Helena Coelho - com a participação de Ruben Rua através de videochamada.

Leia Também: "Sinto-me bem", diz Ruben Rua. Apresentador faz treino e dá conselho