Ruben Rua 'fez parar' as redes sociais com a partilha de duas fotografias que são, no mínimo, muito ousadas.

O apresentador mostrou-se de cuecas e sem mais nenhuma peça de roupa, registos captados depois de ter saído do banho.

Nas imagens, disponibilizadas mais abaixo, pode ver Ruben ainda a limpar-se, enquanto olha discretamente para a câmara.

"Uma pessoa até peca em pensamento" é apenas um exemplo dos comentários dos fãs.

