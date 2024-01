Na tarde deste sábado, 13 de janeiro, será exibida a entrevista de Maria Cerqueira Gomes a Rita Pereira, no âmbito do programa 'Conta-me'. A apresentadora começou o dia a promover a conversa, deixando elogios à atriz que agora se encontra no Brasil em trabalho.

"Hoje vai para o ar um 'Conta-me' muito especial! Foi gravado na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro e tenho a certeza que vão gostar de conhecer a nova Rita Pereira", começou por escrever Maria.

"Uma mulher muda quando é mãe… a Rita mudou para melhor… sem desistir dos sonhos", concluiu a comunicadora.

Ora veja:

