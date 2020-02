Ruben Rua esteve entre as figuras públicas que esta quinta-feira marcaram presença na passadeira vermelha dos Prémios E! Portugal 2020. E foi precisamente na passadeira vermelha que o modelo e apresentador falou ao jornalistas sobre o seu futuro profissional na TVI.

“Desde que o Nuno Santos chegou ainda não me encontrei com ele, é uma pessoa que não conheço. Vou reunir-me na próxima semana com ele. Para já não tenho nenhuma novidade televisiva para dar”, começou por esclarecer.

E vai manter-se na TVI? Quiseram saber os jornalistas. “Se eu vou manter-me na TVI? Para já, com certeza que sim”.

“Como vocês sabem, a TVI teve no último ano grandes mudanças, é a terceria direção que chega no espaço de um ano. Do pouco que me é permitido saber ou pelas minhas conclusões, acredito que a estabilidade voltou e que com trabalho, talento, esforço e dedicação os resultados podem melhorar. Portanto, vamos à luta”, reforçou, deixando claro que, para já, é a TVI a sua estação.

Day time ou ‘Big Brother’ fazem parte dos planos?

O apresentador confirmou que gostava de apresentar os tipos de formatos no futuro, mas quis esclarecer que não disse que seria a próxima cara do ‘Big Brother’.

“Ainda sou um jovem apresentador. Comecei a fazer televisão há quatro anos, tive algumas oportunidades, não tive muitas... tenho de conseguir perceber qual é o meu lugar, assumir o meu lugar e ter paciência e humildade”, afirmou.

“A maioria dos apresentadores televisivos gostava de apresentar um formato tão fantástico, tão bom e tão historicamente marcante como o ‘Big Brother’. Seria mentiroso se dissesse que não”, explicou, revelando que não sabe quem terá sido o apresentador escolhido para o regresso do formato à antena.

“Acho que ninguém sabe, ou se sabe não é uma situação pública”, garantiu.

E será que o ‘Big Brother’ vai conseguir mudar as audiências televisivas e levar a estação de Queluz de Baixo novamente às vitórias?

“Acho que o ‘Big Brother’ não é suficiente para inverter as audiências. Ainda que o seja líder do seu horário, não é suficiente para que exista uma mudança total daquilo que é a tendência dos espectadores hoje em dia. Agora que o ‘Big Brother’ pode ajudar e é um passo importante nessa mudança, não tenho a menor dúvida”, realçou.

Em relação ao amor, Ruben Rua confirmou estar a namorar. “O meu coração está bem. Está ocupado e feliz”, adiantou.

Leia Também: Eis os vencedores e os melhores looks dos Prémios E! Portugal 2020