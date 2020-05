Ruben Rua não vê a namorada, que vive no Canadá, desde fevereiro mas nas próximas semanas também ainda não a vai poder abraçar. Em declarações à edição desta semana da revista TV Guia, a partir de hoje nas bancas de todo o país, o apresentador de televisão, modelo e ator de 33 anos revelou que, após mais de dois meses fechado em casa por causa do surto pandémico de COVID-19, está a planear o regresso ao Porto para voltar a estar com os pais mas não tem planos para ir ter com Amanda Amorim.

"Neste momento, não tenho nenhuma viagem marcada. Todas as que tinha por motivos profissionais foram canceladas e, no que toca ao lazer, acho que é prematuro fazer planos", considera Ruben Rua. "É importante perceber como é que tudo vai evoluir e, depois, então, decidir com base naquilo que é o meu bem-estar mas também a segurança de todos", refere o apresentador, que ainda não sabe quando é que regressa ao trabalho. "Estou a aguardar novidades. A COVID-19 trocou-nos as voltas", refere.

A reunião que tinha com Nuno Santos, o novo diretor de programas da TVI, inicialmente prevista para o início de fevereiro, acabou por ser adiada por causa do surto viral que parou o mundo. "Temos de aguardar serenamente", desabafa Ruben Rua, que aproveitou o período de isolamento social para rever prioridades. "Estou tranquilo e com saúde e isso é que é importante. Estou há mais de 60 dias sozinho em casa mas tenho tentado viver cada dia com otimosmo e adaptado à nova realidade", sublinha o ator.

"Sinto que ganhei novos dotes na cozinha", confidencia. Para passar o tempo, Ruben Rua treinou, leu, jogou, fez cursos online, descansou e passou muitas horas ligado à internet. "Continuei focado na minha comunicação digital. Sinto que foi terapêutico para mim e, talvez, tenha conseguido, em alguns momentos, entreter ou informar aqueles que me seguem", refere o apresentador da TVI, que viu os vídeos atrevidos que foi publicando na nova e divertida rede social TikTok chegarem a mais de 100.000 pessoas.