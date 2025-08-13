Rúben Pacheco Correia, de 27 anos, sofreu nos últimos meses uma enorme perda de peso. O escritor açoriano focou-se no emagrecimento com o objetivo de melhorar a saúde e conseguiu 'livrar-se' de 82 quilos.

"Menos 82 quilos, a maior luta da minha vida", disse através das redes sociais na terça-feira, 12 de agosto, juntando às suas palavras uma fotografia na qual exibe diante do espelho a nova silhueta.

Porém, a imagem acabou alvo de uma crítica de um seguidor. "A cabeça continua do mesmo tamanho", apontou o internauta, que recebeu resposta por parte de Rúben.

"E o cérebro também", disse. "Não te chamei burro, só de cabeça grande mesmo", atirou ainda o seguidor em questão, que o escritor fez questão de expor publicamente.

Incomodado com as palavras negativas, Rúben Pacheco Correia fez ainda questão de partilhar uma imagem (que está agora disponível na galeria) com o seu antes e depois da perda de peso e na legenda disse: "Igual, claro".

Em maio deste ano, o açoriano conversou com Cristina Ferreira, no programa 'Dois às 10', sobre esta mudança na sua vida. Na altura, Rúben tinha perdido 65 quilos e confessou que estava com 163 quando deu início à dieta.

"Eu estava com 163 quilos, estava no limite mas não tinha a noção. Tinha a noção que estava muito pesado mas não me pesava. Numa viagem ao Canadá, o avião esteve parado na pista do aeroporto 10, 15 minutos porque não conseguiam colocar-me o extensor do cinto porque os cintos não me serviam.. Foi um despertar. [...] Na universidade também há cadeiras [onde não cabia] e pensei: 'eu preciso de perder peso para me conseguir sentar'.

Sinto-me melhor, é um processo. [...] Odeio fazer exercício, mudei os meus hábitos alimentares. Há sete meses que não como um grama de açúcar. [...] O meu corpo já não acompanhava, tive que mudar", revelou Rúben, explicado as suas motivações e o que mudou na sua vida.

José Carlos Malato também perdeu peso e mudou de vida

José Carlos Malato, de 61 anos, apresenta atualmente uma imagem mais jovial, leve e de felicidade, tal como é possível perceber ao assistir às recentes emissões da RTP1.

O apresentador está atualmente no "décimo mês consecutivo de ginásio", acompanhado por uma personal trainer pessoal, com treinos "todos os dias (ou dia-sim, dia-não)". Também a vigilância médica tem na sua vida papel de destaque. O apresentador diz mesmo que Joana Menezes Nunes, médica endocrinologista "foi o grande gatilho da mudança". Contudo, enaltece ainda "o cuidado" da sua cardiologista Susana Castela e da Unidade de Cirurgia de Obesidade e Metabólica da CUF.

"Devo acrescentar que as mudanças são reflexo de uma mudança radical do meu estilo de vida que começou em Janeiro de 2024. Nessa altura deixei (final e totalmente) de fumar e de beber álcool", notou recentemente, assumindo já ter perdido 12 quilos desde o início da mudança.