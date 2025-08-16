A luta contra a obesidade é travada por milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), mais de 100 milhões de adultos nos EUA são obesos e mais de 22 milhões sofrem de obesidade grave. Para além disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) relata que a obesidade adulta em escala global mais que duplicou desde 1990.

Esta é uma realidade que afeta igualmente o mundo das celebridades. Em Portugal, já foram várias as figuras públicas que passaram por grandes processos de emagrecimento, surpreendendo pelos resultados.

Na presente galeria destacamos nove exemplos bem conhecidos.

Rúben Pacheco Correia - perdeu 82 quilos



© Reprodução Instagram - Rúben Pacheco Correia

Aos 27 anos, Rúben Pacheco Correia passou por uma drástica mudança a nível de visual. O conhecimento empresário e escritor perdeu 82 quilos ao longo dos últimos meses, mudança que não passou despercebida aos seguidores.

Numa entrevista que deu a Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10', Rúben revelou que chegou a pesar 183 quilos. " Tinha a noção que estava muito pesado mas não me pesava. Numa viagem ao Canadá, o avião esteve parado na pista do aeroporto 10, 15 minutos porque não conseguiam colocar-me o extensor do cinto porque os cintos não me serviam.. Foi um despertar", lembrou.