Rúben da Cruz foi um dos entrevistados de Manuel Luís Goucha na tarde desta sexta-feira, 20 de janeiro. Pai do pequeno Salvador Maria, o antigo concorrente do 'Big Brother' lembrou a sua história de amor com Filipa, mãe do menino.

Depois de 12 anos separados, uma vez que chegaram a ter um relacionamento quando eram mais jovens, Rúben conta que a aproximação aconteceu na pandemia.

"Começamos a estar juntos, começamos a namoriscar e a uma certa altura tivemos de ter uma conversa - mas o que vem a ser isto? Percebemos que estávamos a namorar, mas não houve nenhum pedido de namoro na altura", revela.

O entrevistado nota que sempre teve o sonho de ser pai, mas que foi apanhado de surpresa quando descobriu que a namorada estava grávida no dia do aniversário desta.

"Fiquei apático, congelado. 'Queres namorar comigo?'. Oficializei a coisa a sério e começamos a viver juntos", descreve. "Não somos as mesmas pessoas que éramos há 12 anos, já vivemos muito. Acho que o destino quis voltar a juntar-nos", faz ainda saber.

Sendo um pai 'babado', Rúben não poupou igualmente nos elogios ao filho. "O Salvador tem muito carisma, é muito giro, é mesmo especial e fruto do amor de uma vida", completa.

