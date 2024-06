Depois das especulações, Daniel Panelo e Margarida Castro reagiram aos rumores de romance em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Os ex-concorrentes do 'Big Brother' estiveram no 'Dois às 10', da TVI, esta quarta-feira, dia 26 de junho, e foram questionados sobre se estão ou não numa relação amorosa.

Daniel Panelo disse que "não" namoram, no entanto, "estão juntos". "Não houve pedido [de namoro], mas claro que um homem como eu vai pedir", acrescentou. Veja aqui.

De recordar que Daniel Panelo entrou para a casa do 'BB' numa longa relação com Marlene, mas esta chegou ao fim após a participação no reality show da TVI. Daniel e Margarida eram próximos no 'Big Brother' e terá sido essa a razão que levou ao fim do namoro de Panelo com Marlene.

Apesar de não terem assumido nenhum romance na casa 'mais vigiada do país' ou após a saída de ambos, agora confirmam que estão juntos.

Ainda assim, Margaria afirma que "nunca aconteceu nada dentro da casa e respeitaram toda a gente". Por sua vez, destacou: "Eu não fiz nada de mal. [...] Fui abandonado a meio de um programa em que eu não tinha feito nada".

Mas não ficou por aqui e acrescentou, falando da ex-companheira, que "houve coisas que aconteceram que foram imperdoáveis". "Mesmo não estando agora com ela [Margarida], nunca ia perdoar. São coisas indesculpáveis". frisou.

