Daniel Panelo esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no 'Dois às 10', da TVI, esta segunda-feira, dia 2 de junho. Durante a entrevista, foi questionado sobre o afastamento da companheira, Marlene.

Isto porque a namorada apagou as fotografias que tinha nas redes sociais com Daniel e deixou de o seguir no Instagram. Decisão que tomou enquanto o agora ex-concorrente do 'BB' ainda estava dentro da 'casa mais vigiada do país'.

"Ainda não consegui [falar com ela], ainda não tenho o meu telemóvel", começou por dizer Daniel Panelo, acrescentando que não tinha mais nada a dizer sobre o que se está a passar.

Daniel sente que não fez nada no 'BB' que pudesse magoar a namorada e que a mesma apoiou a sua decisão de entrar no reality show. Opinião que é também partilhada por Cláudio Ramos.

"Alguma coisa mudou de um momento para o outro. Ou ela não soube lidar com os fãs cá de fora ou fizeram-lhe a cabeça...", comentou o apresentador da TVI. "A Marlene fez na vida do Daniel uma coisa impressionante, ela transformou este homem. Foi ela que o foi buscar ao fundo do poço e conseguiu fazer aquilo que ele é hoje. Por isso acho, de verdade, Marlene, que é tremendamente injusto, visto de fora, essa posição", disse ainda Cláudio Ramos.

Já o ex-concorrente confessou estar "triste" com a situação, mas de "consciência limpa porque não fez nada".

