Miguel Vicente esteve à conversa com Cristina Ferreira no 'Dois às 10', da TVI, onde falou abertamente sobre esta nova fase da sua vida.

O ex-concorrente e vencedor do 'Big Brother 2022' prepara-se para ser pai pela primeira vez, fruto da relação com Beatriz Castro.

Sobre o namoro, lembrou que se encontraram pela primeira vez numa discoteca e que depois se conheceram através de amigos "há pouco mais de um ano".

Miguel Vicente e a namorada, diz, sempre mostraram o desejo de serem pais e foi quando a gravidez chegou que começaram a viver juntos.

Em relação ao dia em que soube que ia ser pai, contou: "A minha irmã soube primeiro que eu. Elas as duas fizeram o teste e eu só soube depois no dia a seguir".

"Fiquei muito contente, ficamos os dois. As nossas famílias ficaram radiantes. Temos o apoio total", acrescentou. "Estamos felizes, estamos bem, amamo-nos, confiamos um no outro, respeitamo-nos e temos tudo para andar para a frente", disse ainda.

Miguel Vicente explicou que "ainda não têm a certeza" em relação ao sexo do bebé, mas já há nomes pensados. "Está tudo bem, o bebé está a crescer saudável e é isso que interessa. Sinto desde o início que vai ser um menino, mas por outro lado também gostava que fosse uma menina porque é mais 'agarradinha' ao pai. [...] Não sei, que venha com saúde. Em princípio - pode mudar -, se for menino vai ser Duarte e se for menina vai ser Madalena", partilhou.

