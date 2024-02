Tatiana Boa Nova entrou esta noite na casa do 'Big Brother' e contou com o apoio do companheiro, Rúben.

Na sua conta no Instagram, o vencedor da 'Casa dos Segredos 3' comentou a entrada de Tatiana e mostrou que esta foi uma decisão tomada em conjunto.

"Olá! Mais uma vez embarcamos na aventura do 'Big Brother'! Desta vez optámos por ir apenas a Tatiana para o programa, ficando eu cá fora a gerir e a tratar de tudo a nível profissional e a nível familiar! Tentem não julgar, mas sim compreender o porquê destas decisões", começou por escrever.

"A vida é cá fora e não se esqueçam que é um jogo! Agora estou aqui a apoiar a Tatiana Boa Nova e espero que desse lado façam o mesmo! E como diz o ditado: Tatiana, não me envergonhes!", concluiu o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', recordando uma frase que se tornou marcante da edição da 'Casa dos Segredos' em que ambos entraram.

