O atropelamento e fuga que levaram à detenção do cantor Ruben Aguiar e, posteriormente, à sua prisão preventiva, foram tema no 'Linha Aberta' desta segunda-feira, dia 22 de maio.

Hernâni Carvalho e a equipa deste programa conseguiram falar com a companheira do artista, Isabel Pinto, que explicou que Ruben nega as acusações de que tem sido alvo e garante não se ter apercebido que atropelou o condutor com o qual teve uma altercação na estrada.

Hernâni acrescentou ainda que o artista, de 36 anos, foi detido na passada sexta-feira, 19 de maio, no Aeroporto de Lisboa, a poucos minutos de viajar para o Canadá, onde tinha um concerto marcado.

Vale lembrar que Ruben Aguiar, conhecido pelo tema 'Música do Gago', atropelou um homem que o havia alertado para o facto de estar em contramão. Depois, abandonou o local, sem prestar auxílio à alegada vítima.

