Ruben Aguiar continua em prisão preventiva depois de ter atropelado um homem em Alcochete, no distrito de Setúbal, no passado mês de abril. O caso continua a ser investigado pelas autoridades mas o cantor nega as acusações feitas pela alegada vítima.

Ao programa 'Linha Aberta', da SIC, a mulher de Ruben, Isabel Pinto, explicou a versão do companheiro e detalhou o que, segundo o mesmo, terá acontecido.

Isabel conta que o artista, de 36 anos, foi "alertado por outro condutor que estaria em contramão e que esse mesmo condutor, apeado, abriu a porta do carro do cantor e lhe começou a bater". "Ruben Aguiar avançou sem imaginar que estaria a passar por cima das pernas do outro homem", disse ainda a jornalista do programa, citando a companheira do cantor.

"O Ruben estava meio desorientado e o sujeito abriu-lhe a porta e começou ao soco. Acredito que o meu marido entrou em pânico e é isso que o faz sair dali. A mim ele conta-me que não se apercebeu que passou com o carro por cima das pernas do homem. O que ele diz é que pensou estar a subir um passeio", fez notar ainda Isabel, igualmente citada.

Vale sublinhar que, depois deste incidente, Ruben Aguiar abandonou o local, sem prestar auxílio à vítima. Foi detido posteriormente e presente ao Tribunal do Barreiro este sábado, 20 de maio. Ficou em prisão e o processo transitou, entretanto, para o Tribunal do Montijo.

O músico, importa notar ainda, ficou muito conhecido depois do sucesso do tema 'Música do Gago', que conta com milhares de visualizações no Youtube.

Leia Também: Revelado o motivo que levou o cantor Ruben Aguiar a atropelar um homem