O cantor Ruben Aguiar está em prisão preventiva depois de ter atropelado um homem no passado mês de abril em Alcochete, no distrito de Setúbal. No 'Dois às 10' desta segunda-feira, dia 22 de maio, foram revelados novos detalhes sobre este caso, acabando por serem desmentidas algumas informações que têm sido avançadas por alguns meios de comunicação.

Segundo apurou uma repórter do programa da TVI, a situação aconteceu no dia 18 de abril, perto das 13h00, altura em que Ruben Aguiar se preparava para seguir para os estúdios de um canal de televisão, onde iria atuar. À saída de um posto de combustível ficou em contramão e foi, por isso mesmo, alertado por um camionista, de 55 anos.

Ruben Aguiar alega ter sido abordado de forma violenta e por esse motivo terá tentado deixar este local. O atropelamento, garante o cantor, não foi intencional. Ruben abandonou depois o posto de combustível sem prestar auxílio à vítima e sem chamar uma ambulância. Já o camionista, acabou por ser depois assistido pelos bombeiros, que contaram tê-lo encontrado em "estado grave" e com ferimentos "nas costas, pernas e cabeça".

A TVI está ainda em contacto com a atual companheira de Ruben Aguiar, que diz desconhecer um passado ligado a um caso de violência doméstica, embora o artista tenha antecedentes criminais neste sentido.

Vale lembrar que Ruben Aguiar, segundo sabe o Notícias ao Minuto, foi presente ao Tribunal do Barreiro este sábado, dia 20 de maio, tendo ficado em prisão preventiva. O processo transitou agora para o Tribunal do Montijo.