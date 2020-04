A RTP confirmou esta quarta-feira, dia 1, através de um comunicado enviado à imprensa que o programa 'Patrulha da Noite' vai regressar à TV com uma nova temporada.

A estreia está marcada para o próximo dia 11 de abril, às 21h45.

Esta segunda temporada de 'Patrulha da Noite' conta com um elenco recheado do qual fazem parte Eduardo Madeira, Manuel Marques, Gabriela Barros, Joana Pais de Brito, Pedro Giestas, Frederico Amaral, Dinarte Freitas, Raquel Tavares, Cleia Almeida, Inês Simões, Micaela Reis. Manuel Serrão e Nuno Markl marcam presença em participações especiais.

"O Patrulha da Noite volta a unir-se no combate ao crime e no zelo pela segurança da população de Portugal, ou quem sabe do mundo", anuncia a estação pública de televisão.

