Um dos programas favoritos dos espectadores da RTP está de volta à estação pública. Vem aí uma nova temporada 'Got Talent Portugal' e as inscrições já estão abertas.

A novidade foi divulgada pelo canal, com recurso às redes sociais, numa partilha com a seguinte legenda: "'Got Talent Portugal' está de volta! Vem brilhar no palco de todos os talentos, inscreve-te já em www.gottalentportugal.pt".

Vale lembrar que o concurso tem contado com atuações dos mais diversos artistas, destacando-se cantores, bailarinos, artistas de circo, entre outros.

Ainda não se sabe quem irá conduzir o formato, sendo que a apresentadora escolhida para as edições anteriores foi Sílvia Alberto.

Leia Também: Nuno Markl: "A brincar, a brincar, já faltou mais para isto voltar"