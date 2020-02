Depois do sucesso da última edição do programa 'The Voice Portugal', a RTP decidiu voltar a apostar no programa para as noites de domingo mas agora com uma edição dedicada aos mais novos.

O 'The Voice Kids' está de volta à televisão portuguesa, tal como anuncia a estação pública no seu site oficial.

Também Catarina Furtado já deu conta nas suas redes sociais de que voltará a ser a anfitriã do formato.

"Estamos quase a ir para estúdio", revelou a apresentadora.

Leia Também: Saiba tudo sobre o novo programa de Bárbara Guimarães na SIC