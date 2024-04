A RTP acaba de abrir as inscrições para 'Superestrelas', um novo concurso de música que tem semelhanças a outro que a TVI exibiu em 2009.

"Transforma-te no teu grande artista musical favorito e vem cantar ao vivo", pode ler-se na promoção feita pela estação pública nas redes sociais, para além de ser partilhado um vídeo no qual pessoas anónimas surgem transformadas e parecidas a cantores bem conhecidos do público.

O programa faz lembrar 'Nasci P'ra Cantar', que Herman José conduziu em 2009, quando se mudou da SIC para a TVI. Também nesse formato, várias pessoas anónimas surgiam com visuais idênticos a grandes cantores para assim interpretarem os seus temas.

Na publicação da RTP pode ler-se ainda que as inscrições para o 'Superestrelas' podem ser feitas em superestrelas.pt .

