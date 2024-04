Se pensou em Fátima Campos Ferreira, saiba que acertou!

A jornalista completa hoje, dia 4 de março, 66 anos de vida, pelo que decidiu 'viajar' até à infância e partilhar uma antiga fotografia sua nas redes sociais.

"A bata da escola, cabelo desalinhado, olhar no infinito, boca de peixe... 13 anos que deixavam o futuro em aberto", começou por escrever a jornalista.

"Deixei passar os anos na voragem dos dias. Do cumprimento de deveres e obrigações, mas sempre com o mesmo olhar. É para a frente… para trás nem para tomar balanço! Só para sorrir, e sonhar no quentinho da memória. Que venha mais um…", completou.

Leia Também: Filipa Gomes celebra aniversário do marido: "A minha pessoa favorita"