Rosa Bela foi a grande entrevistada de hoje de Júlia Pinheiro. Esta foi uma conversa franca na qual a atriz falou da sua infância difícil e, claro, do seu relacionamento com Carlos Areia, com quem está há doze anos.

A artista começou por recordar os seus primeiros anos de vida, bastante complicados pelo facto da tia fazer grandes exigências em relação ao que tinha de fazer e ser.

Por outro lado, a comunicação com os pais não era a melhor, uma vez que ambos tinham problemas auditivos. Nesta fase, a avó foi sem dúvida o seu grande amparo e principal impulsionadora para que Rosa Bela seguisse o sonho de ser atriz.

Depois de ter chegado a Lisboa com "duas malas e 300 euros", Rosa abraçou a fase mais feliz da sua vida. Para além de estudar teatro conseguiu encontrar as condições necessárias para se sustentar.

Neste processo, inscreveu-se para ser figurante no programa 'As Tardes da Júlia', lugar onde começa a contactar com Carlos Areia.

A atriz explica que os dois no início apenas falavam por questões profissionais, sendo que na época - com 16 anos - considerava-se ingénua para perceber o que realmente estava a acontecer.

"Ele deu-me importância e estava-me a fazer muito bem. Senti-me valorizada pela primeira vez", explica.

No entanto, com a passagem do tempo os dois começaram a apaixonar-se. Na altura, Rosa explica que ficou com medo que Carlos se afastasse e que foi por isso que lhe mentiu, dizendo que tinha 21 anos.

Mas a mentira não durou muito tempo. Uma das pessoas da sua aldeia telefonou para uma revista contando a verdade e foi aí que a polémica explodiu.

"Estivemos seis meses só como amigos. Nunca existiu nada. A minha família fica a saber através da imprensa. Foi uma desilusão total. Não sabia o que é que era isto da imprensa", recorda.

"O Carlos foi lá, falou com a minha família. Mas não foi suficiente porque estava a ser acusado de coisas graves. Estavam a chamá-lo de pedófilo quando ele não tinha culpa de nada", defende, fazendo valer que o atual companheiro não sabia a verdade quanto à sua idade. "Menti, mas não foi por maldade", nota a este respeito.

Nessa época, Rosa decidiu voltar para Aveiro e ficar por lá até que as coisas se acalmassem. Entretanto, foi depois de regressar a Lisboa que ela e Carlos decidiram que queriam ficar juntos, independentemente das consequências.

"Não me arrependo, cresci muito, aprendi muito. Foi muito bom para a minha formação enquanto pessoa. Ele é uma pessoa especial que pouca gente conhece", faz saber, fazendo um balanço destes 12 anos de relacionamento.

"Foi uma fase em que conseguimos dar a volta por cima. Fortaleceu-nos enquanto casal", completou.

