Rosa Bela está a passar por uma das fases mais difíceis da sua vida. Faz um mês desde que a sua avó morreu, tal como a própria recordou através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"Fez um mês ontem que recebi a chamada da minha tia a dizer o que eu mais temia, que te tinha perdido, custa a acreditar... estou meio confusa, meio perdida, meio sem saber o que fazer com o que sinto, perto do teu coração mas também um aperto e uma dor no peito todos os dias, assim que acordo até que me deito", começa por referir na legenda de uma fotografia na qual surge a abraçar a familiar.

"Todos me dizem que estás comigo! Mas ainda não te consigo sentir assim, sinto a tal 'saudade da perda', o que nunca senti antes. Tenho vontade de chorar todos os dias e a toda a hora", confessa.

Entretanto, completa. "Quando acordo vou à luta, vou trabalhar nos meus sonhos e objetivos como tanto querias, mas vou com aquela dor constante, com a tristeza que invadiu o meu coração e a minha cabeça e que teima em não desaparecer por mais que esteja ocupada, precisava do teu abraço, de olhar para ti, de ouvir as tuas palavras!!É um vazio constante. Fazes-me falta!".

