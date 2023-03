Rosa Bela deixa a SIC para rumar até Queluz de Baixo, onde irá integrar o elenco da novela 'Queridos Papás', da TVI.

A confirmação foi dada após uma entrevista à SELFIE e já foi, entretanto, partilhada no site TVI Novelas, que reúne os principais tópicos relacionados com as produções do canal.

Este projeto marca o regresso da companheira de Carlos Areia à TVI, seis anos depois do último desafio: 'A Herdeira'.

