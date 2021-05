O casal está tão feliz com o nascimento do pequeno River que pretende aumentar a família já no próximo ano.

Rooney Mara e Joaquin Phoenix deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum, River, há alguns meses e a verdade é que os dois não poderiam estar mais felizes com esta nova fase da sua vida. Uma fonte revelou à revista Us Weekly, que o casal de artistas está a "lidar muito bem com a paternidade/maternidade" e que já planeia aumentar a família novamente. "O River melhorou as vidas deles mais do que poderiam imaginar e aproximou-os. São um casal muito discreto e querem que o River tenha um crescimento normal e saudável", defendeu. Mas as novidades não se ficam por aqui. "Eles têm falado sobre ter outro bebé e esperam que seja em breve - no próximo ano mais ou menos. A Rooney sente-se muito abençoada por ser tão próxima da irmã Kate [Mara] e gostaria que o River tivesse uma ligação especial com o seu futuro irmão", notou. Recorde-se que o casal ficou noivo em julho de 2019, contudo não se sabe quando será realizada a cerimónia de casamento.