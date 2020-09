Ronaldo reencontrou-se com o filho, Alexander, em Ibiza, como o ex-jogador de futebol revelou, esta quinta-feira, na sua página de Instagram.

"O meu bebezão chegou! Amo-te filhote", escreveu o pai 'babado' na legenda da fotografia que publicou na rede social.

Um reencontro que acontece dias depois do antigo jogador ter completado 44 anos.

Recorde-se que Ronaldo está em Ibiza com Celina Locks e as filhas Maria Sophia, de 11 anos, e Maria Alice, de 10. Alexander é fruto da relação que o ex-jogador viveu com Michele Umezu, em 2014.

