Cristiano Ronaldo está a vender o seu avião privado, o mesmo que comprou por 20 milhões de euros em 2015, quando jogava no Real Madrid.

A principal razão da venda prende-se, segundo o ESdiario, com a vontade de comprar um avião maior.

O aparelho, um Gulstream G20 que tem capacidade para 10 pessoas, já não satisfaz as necessidades da família do craque português, isto depois do nascimento de mais um filho com Georgina Rodríguez em abril deste ano.

O jogador está de férias em Maiorca com a família, numa altura em que continua o mistério sobre qual será o futuro do jogador ao nível profissional.

Leia Também: Solteira, Elma Aveiro atira: "Quero um homem a ajoelhar-se e um anel"