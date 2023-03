É um dos temas do dia. Georgina Rodríguez está a dar que falar mesmo antes da estreia da segunda temporada de 'Soy Georgina', cujos episódios são lançados já amanhã, dia 24 de março.

Em jeito de promoção, a companheira de Cristiano Ronaldo aceitou ser entrevistada num dos programas de televisão mais populares em Espanha, o 'El Hormiguero', da Antena 3.

É sabido que Georgina não é dada a muitas entrevistas, mas já que a deu, fê-lo em grande. Falou sobre tudo e não escondeu nada, e até por "cocó" passou a conversa.

Gio falou do privilégio que é ter à sua disposição um avião particular e, sem pudores, confessou que nunca fez "cocó na casa de banho de um avião comercial".

Como seria de esperar, a entrevista também se focou na relação com Cristiano Ronaldo e na forma como a mesma mudou por completo a vida de Georgina. Antes de se tornar conhecida, Gio era lojista, profissão que foi obrigada a deixar pouco depois de tornada pública a relação com o craque.

Várias pessoas, segundo relatou, chegavam a abordá-la na loja em que trabalhava e a "atirar-lhe" camisolas do Real Madrid para que Ronaldo as autografasse. "Ele jogava no Bernabéu e cada vez que havia um jogo, a loja parecia o 'Museu da Georgina'", completou.

Também houve espaço para que Georgina se mostrasse grata. Dona de uma vida invejável por milhares de pessoas em todo o mundo, a influenciadora reconhece a "sorte" que tem por ter conhecido Ronaldo e por, segundo ela, ter sido a "escolhida".

Ainda sobre CR7, Gio revelou que tem uma tatuagem que foi esboçada pelo próprio jogador. Trata-se de um desenho composto por um "C", um coração e um "G", que Ronaldo fez na primeira viagem de ambos a Paris e que a modelo decidiu gravar na pele para sempre.

Num tom mais sério, Georgina falou sobre a morte do filho, episódio que também será abordado na segunda temporada de 'Soy Georgina'. Nesta entrevista ao 'El Hormiguero', a companheira de Ronaldo destacou a importância do jogador, das amigas e da família nesta fase tão difícil. "Tive a sorte de poder partilhar esta tragédia com as minhas pessoas, é o que me tem ajudado", fez notar.

A empresária sublinhou o amor que sente pelos filhos e ainda aproveitou para brincar: "Eu gosto de estar com os meus filhos durante todo o dia. Já com os dos outros, não".

A entrevista foi um verdadeiro sucesso de audiências e chegou mesmo a ser vista em simultâneo por 2 milhões e 866 mil espectadores.

