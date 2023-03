Georgina Rodríguez esteve à conversa com Pablo Motos no programa 'El Hormiguero', da Antena 3, e as audiências dispararam. Uma nota que foi destacada no Instagram, e que Georgina fez questão de partilhar também com os seus seguidores.

"Obrigada Georgina e a todos os que nos viram. Fomos os mais vistos do dia", pode ler-se numa publicação onde referem que a entrevista foi vista por quase três milhões de telespectadores.

De recordar que durante a conversa com Pablo Motos, Georgina teceu rasgados elogios a Cristiano Ronaldo.



© Instagram

Leia Também: "O Ronaldo era tão bonito que até tinha vergonha de olhar para ele"

Leia Também: Georgina sobre Ronaldo: "Que sortuda que sou por ter sido a escolhida"