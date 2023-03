Georgina Rodríguez foi a grande convidada da emissão de ontem do programa 'El Hormiguero', do canal espanhol Antena 3. O apresentador, Pablo Motos, questionou a modelo sobre o início do namoro com Cristiano Ronaldo, o que motivou novas revelações.

Gio começou por confessar que foi "amor à primeira vista". "Vamos lá ver, é um homem lindíssimo. Quando o vi a primeira vez, ele era tão bonito que até tinha vergonha de olhar para ele", disse ainda.

A influenciadora contou também que Ronaldo foi sempre "muito educado" quando a visitava na loja onde ela trabalhava na altura.

Georgina, por fim, explicou que, a dada altura, se tornou impossível continuar a trabalhar nesta loja de roupa, que se enchia constantemente de fãs. Algumas pessoas, segundo conta a modelo, chegavam mesmo a "atirar-lhe" camisolas do Real Madrid para que Ronaldo as autografasse.

"Ele jogava no Barnabéu e cada vez que havia um jogo, a loja parecia o 'Museu da Georgina'", completou.

