Georgina Rodríguez é a protagonista da edição de junho da Vogue Arábia. Contudo, ao contrário do que acontece habitualmente, desta vez Gio foi entrevistada pelo companheiro, Cristiano Ronaldo.

Uma das questões que o craque português colocou foi como Georgina se sentia ao ser "chamada de mulher do Cristiano Ronaldo".

"Sinto-me muito orgulhosa de ser tua mulher, e não há nada de negativo nisso - pelo contrário. Tenho mostrado através da minha personalidade que tenho a minha própria luz", afirmou.

"Para mim, o mais importante és tu e a nossa família. Tudo o que faço profissionalmente anda à volta do nosso bem-estar. Os nossos filhos acompanham-me em todas as viagens para que eu possa desfrutar delas. Escolho projetos com base no calendário de desporto e na segurança das necessidades da nossa família. A nossa família vem em primeiro lugar", disse ainda.

