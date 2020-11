O primeiro encontro de Ron Howard e Cheryl aconteceu há precisamente 50 anos. Um dia especial que o ator e cineasta recordou, com carinho, no Instagram, este domingo.

"No dia 1 de novembro de 1970, a Cheryl e eu encontramo-nos pela primeira vez", começou por escrever. "Fomos ver o relançamento de 'It's a Mad Mad Mad World', de Stanley Kramer, e depois compramos pizza no Barnone's em Toluca Lake. Um bom começo, certo?", acrescentou.

Palavras que chegam ao lado de uma fotografia onde Ron aparece a usar umas meias com uma fotografia da mulher estampada.

Na mesma publicação, o artista disse ainda que a data iria ser comemorada com uma ida "à pizzaria local".

De recordar que o casal deu o nó em 1974 e tem quatro filhos em comum, Bryce Dallas, de 39 anos, as gémeas Jocelyn Carlyle e Paige Howard, de 35, e Reed Cross, de 33.

