Romeo Beckham celebrou o seu 21.º aniversário esta sexta-feira, dia 1 de setembro, uma data que Victoria Beckham assinalou nas suas redes sociais com a partilha de algumas fotografias do jantar de anos do seu segundo filho.

Nas imagens publicadas pela empresária podem ver-se, além do aniversariante, os pais, David e Victoria Beckham, a namorada, a modelo Mia Regan, e os irmãos mais novos, Cruz, de 18 anos, e Harper, de 12.

No entanto, nem o filho mais velho dos Beckham, Brooklyn, nem a mulher, Nicola Peltz, estiveram presentes neste evento familiar.

"Jantar de aniversário para o Romeo. Amamos-te muito! Mereces toda a felicidade do mundo!", começou por escrever Victoria, não esquecendo de mencionar o filho mais velho. "Sentimos a tua falta, Brooklyn".

