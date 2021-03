Este fim de semana ficou marcado pela chegada da primavera e o príncipe Carlos e a mulher, Camilla, fizeram questão de lembrar, através de uma adorável fotografia, que esta é estação dos apaixonados.

Carlos e Camilla partilharam nas redes sociais uma romântica imagem na qual aparecem a olhar-se de forma cúmplice enquanto a duquesa da Cornualha segura um ramo de flores.

Este momento evidenciou o amor entre os dois e deu provas de que o casal está mais unido que nunca depois da polémica entrevista que abalou a realeza. Em conversa com Oprah Winfrey, recorde-se, o príncipe Harry afirmou enfrentar um período conturbado na relação com o pai e com o irmão, William.

