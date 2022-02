Romana, nome artístico de Carla Alexandra de Sousa, foi convidada de Daniel Oliveira no 'Alta Definição' deste sábado, 5 de fevereiro, para uma conversa intimista sobre os altos e baixos da sua vida e carreira.

Foi ao diretor de programas da SIC que a cantora abriu o coração para revelar que sofreu de bulimia no início da sua carreira.

O distúrbio alimentar desenvolveu-se depois da produtora para a qual trabalhava a ter convidado a fazer uma dieta.

Romana confessa que começou a ter grandes inseguranças e acabou por se vingar na comida. "Tinha dificuldade em partilhar esta dificuldade. [...] As emoções mexiam comigo ao ponto de comer mais. Tinha de preencher aquele vazio. Comecei a ter problemas de garganta e de refluxo".

"Quando começamos cedo e temos pouco acompanhamento sábio, caímos muitas vezes", continuou.

Expulsa de casa quando era menor

Quando questionada sobre o que sente que perdeu por ter iniciado a carreira cedo e ter saído de casa ainda aos 16 anos, Romana considera que "perdeu a adolescência" e esclarece que foi o pai que a colocou na rua.

"Fui convidada [a sair de casa]. Chegava dos espetáculos e ia ter com o meu namorado, o meu pai era contra esse namoro. Houve um dia que deu confusão", relatou.

"Só me lembro de ir pela rua com um saco onde levei as coisas que ia apanhando. [...] Naquela altura achei que era um alívio. Juntei-me muito cedo. Vivi os cenários que via em casa e começaram a não me saber bem. [...] Cresci, com muita frustração, angústia, tristeza", continuou.

"Houve alturas que pensava que ninguém se lembrava de mim. No Natal tinha o cuidado de comprar uma prendinha para cada um e ficava à espera que me ligassem. Ligava-me a minha mãe", desabafou.

Ainda assim, Romana acredita que os pais "deram o que sabiam, o que era melhor" e que tenta compensar nos filhos aquilo que não recebeu, "mais colo e mais amor".

