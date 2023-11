O autor, compositor e intérprete britânico Roger Waters atribuiu hoje ao "'lobby' israelita" responsabilidades por não conseguir alojar-se nos hotéis de Montevideu e Buenos Aires, onde tem concertos agendados, revelou em entrevista a um jornal argentino.

O fundador dos Pink Floyd, que deu recentemente vários concertos no Brasil, no âmbito da sua digressão 'This is Not a Drill', tem concerto marcado em Montevideu (Uruguai) na sexta-feira e em Buenos Aires (Argentina) na terça-feira e quarta-feira da próxima semana.

No entanto, o artista de 80 anos disse ao jornal Pagina 12 que não teve outra opção que não ficar alojado em São Paulo (Brasil), onde deu concertos no sábado e no domingo, e voar a partir dali no próprio dia dos concertos.

"De uma maneira ou de outra, os idiotas do 'lobby' israelita conseguiram angariar todos os hotéis de Buenos Aires e Montevideu e organizaram esse boicote extraordinário baseado em mentiras maliciosas (...) sobre mim", disse ao jornal.

A AFP contactou os hotéis de Montevideu, que não estiveram disponíveis para fazer comentários.

Os presidentes do Comité central israelita do Uruguai, Roby Schindler, e da ONG judaica B'Nai B'Rith, Franklin Rosenfeld, acusaram esta semana Roger Waters de ser um "propagador" do ódio contra os judeus, em cartas enviadas ao hotel Sofitel da capital uruguaia e difundida nas redes socaiais.

Schindler qualificou Roger Waters de "misógino, xenófobo e antissemita", enquanto Rosenfeld ameaçou lançar uma campanha anti-Sofitel se o hotel acolhesse o "artista antissemita".

"Nunca tive um pensamento antissemita que fosse em toda a minha vida", defendeu-se Roger Waters na entrevista ao Pagina 12, sublinhando que as suas críticas visam as ações do Governo israelita.

Várias polémicas envolveram em 2023 o músico empenhado na defesa dos direitos humanos, tendo denunciado junto da ONU a invasão russa da Ucrânia, mas também aqueles que a provocaram.

O músico também tem defendido nos últimos anos ações de boicote a produtos israelitas em nome da defesa da causa palestiniana.

A digressão 'This is Not a Drill' começou em julho de 2022 nos EUA, tendo depois seguido para a Europa e deve terminar a 09 de dezembro no Equador, depois dos últimos concertos no Chile, Peru, Costa Rica e Colômbia.