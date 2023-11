Casado com Teresa Dimas há 15 anos, Rodrigo Guedes de Carvalho ouviu uma mensagem romântica que lhe foi deixada pela companheira numa ida ao programa de Júlia Pinheiro.

"Queria dizer-te que continuas a ser o homem mais encantador que eu conheço, o mais romântico, o que tem mais sentido de humor e isso é muito importante numa relação, é muito sexy.

Queria também renovar publicamente o compromisso que assumimos há muito tempo, de sermos felizes todos os dias das nossas vidas", afirmou a jornalista.

Visivelmente embevecido com as palavras que ouviu, o pivot respondeu: "O fator sorte é muitas vezes negligenciado e nós, de facto, precisamos de sorte na vida. A sorte de se encontrar pessoas, seja o par romântico, seja amigos".

Entretanto faz uma partilha mais pessoal: "Uma das promessas que fizemos no início foi que não faríamos promessas. Vamos andando. A única coisa que juramos um ao outro foi 'por favor, não me humilhes com uma traição, se sentires que já não queres estar comigo, mas com outra pessoa, avisa-me e eu vou à minha vida'".

Por fim, deixou uma análise mais curiosa: "No meu caso, e no dela também, a exclusividade é sexy. Para mim é. Tenho muito mais vontade e entusiasmo de estar com uma pessoa que conheço profundamente bem, que se tornou a minha cara metade. Continuamos muito apaixonados e sentimos, de facto, que somos exclusivos um do outro".

