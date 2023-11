Rodrigo Guedes de Carvalho abriu o coração numa conversa que teve com Júlia Pinheiro esta terça-feira, 21 de novembro, onde falou sobre a morte da mãe, que morreu em outubro do ano passado.

"Os últimos 10/15 anos têm sido terríveis, porque tem sido quase uma procissão de velórios, uma coisa muito pesada, com particular destaque para a morte da minha mãe, porque essa, ainda por cima, foi absolutamente inesperada", confessou o pivot da SIC.

O jornalista confessa que as idas para o Porto têm sido difíceis, marcadas por momentos de "raiva" e de "choro". Contudo, sublinha, sempre que chega tem a sensação que "é daqui".

Rodrigo, que revela ter entrado numa "zona de sofrimento", notou que tinha uma "relação complexa" com a mãe, tendo sido isso que escreveu numa dedicatória que lhe destinou no seu mais recente livro, 'As 5 mães de Serafim'.

"Para a Laura Maria, o meu amor grande e complexo, minha querida mãe", era a dedicatória que escreveu meses antes da partida da mãe.

O convidado explica que a morte da mãe apanhou a todos de surpresa, ainda mais porque tinha feito exames há pouco tempo que apontaram que estava tudo bem. Ainda assim, reconhece que o vício do tabaco deverá ter contribuído para o falecimento.

"A minha mãe sempre foi um desastre à beira de acontecer porque era uma fumadora terrível, começou a fumar muito nova, na sua adolescência, e nunca, nunca parou", explica.

Veja estas declarações.

