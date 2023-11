Rodrigo Guedes de Carvalho usou a sua conta no Instagram para assinalar o seu 60.º aniversário, que celebra esta terça-feira, dia 14 de novembro.

O jornalista da SIC partilhou uma fotografia ao lado da mulher, Teresa Dimas, também jornalista no canal de Paço de Arcos, com a qual agradeceu as mensagens que recebeu neste dia especial.

"E pronto, lá chegaram os 60, quase sem dar por eles. Agradeço a torrente de mensagens carinhosas. Sigo a perseguir as maravilhas que a vida tenha ainda para mim. Sigo sem medo. Com ela", escreveu, na legenda da fotografia.

