Esta sexta-feira, 6 de outubro, a SIC completou 31 anos de vida, data que Rodrigo Guedes de Carvalho, uma das caras mais conhecidas da estação de televisão, fez questão de assinalar no 'Jornal da Noite'.

"Antes de fecharmos, provavelmente sabe, ou talvez não saiba, ou pode ter-se esquecido, mas eu lembro que vai para aqui, na SIC, um grande 31", começa por notar em tom de brincadeira.

Entretanto revela-se grato pela sua caminhada no canal: "Para mim, e ainda para muitos outros, felizmente, é um orgulho ter estado no dia da nossa primeira emissão e estar ainda hoje aqui, mais de três décadas depois. E podermos receber, ao longo de todos estes anos, as novas gerações, que rapidamente se integram no espírito de família que sempre tivemos, também - e sobretudo - com os espectadores".

"Aqui, atravessamos juntos, os dias do país e do mundo. Portanto, um grande 31 aí para casa, também", completa.

Veja o momento: